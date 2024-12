Freudenfest für Blasmusikfans: Bundeswehrorchester brilliert in Sonthofen

„Nun freut euch, ihr Christen“. Strahlendes Blech, opulente Kaskaden aus dem reichen Klangspektrum des sinfonischen Orchesters. Eindrucksvoll wirkt schon die Eröffnung des zur geschätzten Tradition gewordenen Adventskonzertes des Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen in der Sonthofer Stadtpfarrkirche: „Festival Fanfare for Christmas“. John Wasson lässt damit jenes international beliebte Weihnachtslied zusammen mit „Joy for the World“ anklingen. Ouvertüre zu einem Freuden-Fest in St. Michael. Nicht nur für Christenmenschen.

