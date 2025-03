„Ein riesiger Motivationsschub“: Oberallgäuer Gymnasiasten gestalten ein gemeinsames Konzert

Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 23. März, um 10.30 Uhr im Sonthofer Haus Oberallgäu erneut eine „Come together“-Matinee statt. In diesem Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft „Freunde der Musik“ entstand, erhalten heuer 35 Schüler der drei Oberallgäuer Gymnasien aus Immenstadt, Oberstdorf und Sonthofen im Rahmen eines gemeinsamen Konzerts ein Podium, um ihr musikalisches Talent zu präsentieren. Die Verantwortlichen haben dabei andere Nachwuchsmusiker als 2024 ausgewählt, sodass sich dem Publikum ein völlig neues, aber wiederum äußerst abwechslungsreiches Programm bietet. Einige der neuen Teilnehmer haben sich selbst beworben, auf andere Musiker sind die Musiklehrer zugegangen.

