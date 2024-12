„Radfahren im Winter ist wie ein natürliches Facelifting“

Lange haben sie darauf gewartet, und als es endlich so weit war, konnte auch widriges Wetter sie nicht aufhalten: mit einer „Frostradtour“ vom Bahnhof Martinszell zur Seeweihnacht am Großen Alpsee weihten das Team „Allgäuer Schneeradler“, das an der Aktion „Frostpendeln“ teilnimmt, und die Regionalgruppe Allgäu des VCD (Verkehrsclub Deutschland) Mitte Dezember den neuen Radweg an der Kemptener Straße in Immenstadt ein.

