75-jähriges Bestehen Ein Dreivierteljahrhundert für das Obst: Darum blüht dieser Sonthofer Berieb noch heute auf

Der traditionsreiche Familienbetrieb Früchte Frick feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen. Noch heute verzeichnet das Unternehmen Wachstum in allen Bereichen.