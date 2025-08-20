Ein Dreivierteljahrhundert für das Obst: Darum blüht dieser Sonthofer Berieb noch heute auf

Der Ursprung ist der Bodensee. Dort legten Theresia und Hugo Frick im Jahr 1950 den Grundstein für das Oberallgäuer Unternehmen „Früchte Frick“, das heuer sein Jubiläum anlässlich des 75-jährigen Bestehens feiert. Als Quereinsteiger wurden die damaligen Unternehmensgründer vom „großen Drang nach Selbstständigkeit“ angetrieben, erzählt Tim Trautmann. Dem geschäftsführenden Inhaber, der den traditionsreichen Familienbetrieb bereits im 15. Jahr leitet, wurde überliefert, dass Hugo Frick im Obst- und Gemüsebereich schon damals „eine Chance“ sah.
75-jähriges Bestehen
