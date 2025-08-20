Icon Menü
Früchte Frick in Sonthofen: Gründung, Firmengeschichte, Portrait, Geschäftsführer

75-jähriges Bestehen

Ein Dreivierteljahrhundert für das Obst: Darum blüht dieser Sonthofer Berieb noch heute auf

Der traditionsreiche Familienbetrieb Früchte Frick feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen. Noch heute verzeichnet das Unternehmen Wachstum in allen Bereichen.
Von Marion Bässler
    •
    •
    •
    Die Belegschaft bei der Eröffnung des Obst- und Getränkemarkts in Blaichach im Jahr 1981.
    Die Belegschaft bei der Eröffnung des Obst- und Getränkemarkts in Blaichach im Jahr 1981. Foto: Hübner/Früchte Frick Archiv

    Der Ursprung ist der Bodensee. Dort legten Theresia und Hugo Frick im Jahr 1950 den Grundstein für das Oberallgäuer Unternehmen „Früchte Frick“, das heuer sein Jubiläum anlässlich des 75-jährigen Bestehens feiert. Als Quereinsteiger wurden die damaligen Unternehmensgründer vom „großen Drang nach Selbstständigkeit“ angetrieben, erzählt Tim Trautmann. Dem geschäftsführenden Inhaber, der den traditionsreichen Familienbetrieb bereits im 15. Jahr leitet, wurde überliefert, dass Hugo Frick im Obst- und Gemüsebereich schon damals „eine Chance“ sah.

