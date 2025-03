Frühjahrsmesse bei Camping Neuss: Alte B19 für Parkplätze gesperrt

Mit einer Jubiläumsmesse startet Camping Neuss in Immenstadt am Wochenende 29./30. März 2025 in die neue Saison. Als Frühjahrsfest ist die Messe in Thanners seit vielen Jahren Anlaufstelle für Wohnwagen- und Wohnmobil-Freunde. Diesmal gibt es besonderen Grund zu feiern, denn die Firma begeht heuer ihr 75-jähriges Bestehen.

Für Campingbegeisterte soll es bei der Jubiläumsmesse ein vielfältiges Programm und allerlei zu entdecken geben. Auch interessierte Neueinsteiger können dort in die Welt des Campings eintauchen. Das Thema Entdeckungen beginnt sozusagen schon beim Parken: Denn diesmal wird die alte B19 zwischen Thanners und Seifen für den Durchgangsverkehr gesperrt, um dort den Besucherinnen und Besuchern nah gelegene Parkmöglichkeiten zu bieten.

Frühjahrsmesse bei Camping Neuss zum Jubiläum: Neuheiten und Innovationen

Bei der Messe können sich Besucher Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in einer Neuheitenallee über Trends, Innovationen und Fahrzeugangebote informieren: Laut Mitteilung präsentieren „führende Hersteller die neuesten Wohnwagen- und Wohnmobilmodelle“. Zudem stellen Partnerunternehmen Produkte und Dienstleistungen rund ums Camping vor.

Für junge Gäste soll es ein Unterhaltungsprogramm geben - darunter Kinderschminken, ein Kinder-Kino im Wohnwagen und eine Zaubershow. Am Sonntag ist ab 11 Uhr ein Weißwurst-Frühschoppen mit der Musikkapelle Eckarts geplant.

So läuft es mit der Sperrung der B19 alt: Zufahrt zum Haxenwirt frei

Und die vom Landratsamt Oberallgäu genehmigte Straßensperrung? Von Samstag, 29. März, 9 Uhr, bis Sonntag, 30. März, 18 Uhr, wird die alte Bundesstraße zwischen der Abfahrt Thanners und Seifen für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt, um Besuchern der Hausmesse Parkmöglichkeiten zu bieten. Die Zufahrt zum Haxenwirt ist von der B19 aus frei.

So parken Messebesucher bei Camping Neuss

„Wir rechnen mit knapp 6000 Besuchern an unserem Messewochenende und benötigen viel Parkfläche“, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Neuss. In den vergangenen Jahren seien reihenweise Strafzettel für am Straßenrand geparkte Fahrzeuge verteilt worden. Damit soll jetzt laut Neuss Schluss sein: „Es wird keinen Pendelbus mehr geben, sondern die Besucher parken bei uns direkt vor der Türe.“

Das bedeutet: Messebesucher können wie gewohnt von der B19 oder von Seifen aus anfahren und parken - für Durchgangsverkehr ist die Kreisstraße gesperrt. Wer etwa nach Seifen möchte, muss in der Zeit folglich über die Ausfahrt Immenstadt-Nord und Stein fahren.

Ihre Herbstmesse plant die Firma Camping Neuss am Wochenende 25./26. Oktober. Im Sommer steht zudem die Teilnahme an der Allgäuer Festwoche (9. bis 17 August) an; parallel soll es an diesen beiden Wochenenden (9./10. August und 16./17. August) auch eine Festwochenmesse bei Neuss in Thanners geben.