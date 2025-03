Fachfirma soll marode Brücke in Immenstadt abbauen und mitnehmen - das steckt dahinter

Die große Fußgängerbrücke über Bahngleise und Stadtspange in Immenstadt ist marode. Die Konstruktion aus dem Jahr 1996 muss in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. Der spannende Plan: Eine Fachfirma soll die 51 Meter lange Brücke der Adolph-Probst-Straße abbauen und mitnehmen. In einem Werk soll die Brücke dann hergerichtet und Monate später wieder aufgebaut werden.

