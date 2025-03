Essen und Trinken im Oberallgäu Von Biergarten bis Beachbar - das bietet die Gastronomie 2025 am Großen Alpsee

Die Gastromeile am Großen Alpsee in Immenstadt startet in die Saison 2025. Auch ein im Herbst geschlossenes Lokal öffnet wieder: Das Pre-Opening beginnt in wenigen Wochen.