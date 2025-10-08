Hindelanger will Schadenersatz Beim Viehscheid wurde die Straße zum Edeka-Markt gesperrt: Auch Kunden durften nicht durchfahren

Der Geschäftsführer des Marktes verlangt 7000 Euro von der Gemeinde für entgangene Einnahmen. Was die Rathauschefin dazu sagt und wie die Polizei argumentiert.