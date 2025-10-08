Icon Menü
Geschäftsmann will von Gemeinde Bad Hindelang Schadenersatz wegen gesperrter Straße beim Viehscheid

Hindelanger will Schadenersatz

Beim Viehscheid wurde die Straße zum Edeka-Markt gesperrt: Auch Kunden durften nicht durchfahren

Der Geschäftsführer des Marktes verlangt 7000 Euro von der Gemeinde für entgangene Einnahmen. Was die Rathauschefin dazu sagt und wie die Polizei argumentiert.
Von Silvia Reich-Recla
    1000 Rinder von fünf Alpen werden in der Regel am 11. September von den Bauern mit Viehhängern oder Speziallastern abgeholt. Rechts davor sind zwei große Parkplätze. Wenn die voll sind, sperrt die Polizei die Zufahrt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Der Viehscheid ist schon lang vorbei. In Bad Hindelang ist er allerdings immer noch in vieler Munde. Geschäftsmann Thomas Weißinger verlangt von der Gemeinde 7000 Euro Schadenersatz wegen großer Umsatzeinbußen an diesem Tag. Denn nahe des Viehscheidplatzes liegt sein Edeka-Markt. Die Straße dorthin war aber längere Zeit, Weißinger spricht von „zwei bis drei Stunden“, komplett gesperrt. Anstatt durchschnittlich 2000 Kunden habe er an diesem Tag nur rund 300 Kunden im Laden gehabt.

