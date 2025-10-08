Beim Viehscheid wurde die Straße zum Edeka-Markt gesperrt: Auch Kunden durften nicht durchfahren

Der Viehscheid ist schon lang vorbei. In Bad Hindelang ist er allerdings immer noch in vieler Munde. Geschäftsmann Thomas Weißinger verlangt von der Gemeinde 7000 Euro Schadenersatz wegen großer Umsatzeinbußen an diesem Tag. Denn nahe des Viehscheidplatzes liegt sein Edeka-Markt. Die Straße dorthin war aber längere Zeit, Weißinger spricht von „zwei bis drei Stunden“, komplett gesperrt. Anstatt durchschnittlich 2000 Kunden habe er an diesem Tag nur rund 300 Kunden im Laden gehabt.
Hindelanger will Schadenersatz
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden