Gleitschirmflieger kollidieren kurz vor Landephase und stürzen 50 Meter in die Tiefe

Gleitschirm-Unfall in Oberstdorf: Am Samstag (11.10.205) sind zwei Piloten nach einer Kollision 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, überstanden die beiden den Unfall mit riesigem Glück beinahe unverletzt.

Die Männer kollidierten gegen 15.15 Uhr in der Vorbereitung zur Landephase und stürzten ab. Doch die beiden haben unfassbares Glück: Ihr Sturz aus 50 Meter Höhe wird von Bäumen nahe des Landeplatz Oybele abgefangen. So überstehen die Piloten den Unfall nahezu unbeschadet.

Glück bei Gleitschirm-Unfall in Oberstdorf – Polizei sucht Zeugen

Ein Pilot musste durch die Bergwacht Oberstdorf aus der Baumkrone befreit werden. Die Gleitschirme wurden bei dem Vorfall schwer beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sonthofen über die Telefonnummer 08321-66350 in Verbindung zu setzen.

Diese fünf Gleitschirm-Startplätze im Allgäu muss jeder Pilot kennen

Gleitschirmfliegen ist wohl das richtige Hobby für Abenteuerlustige und Nervenkitzelliebhaber. Hoch in der Luft und frei wie ein Vogel mit einem außergewöhnlichen Ausblick über die Berge und Wälder im Allgäu – beim Gleitschirmfliegen ist genau das möglich. Das sind fünf bekannte Startplätze für Gleitschirmflieger im Allgäu:

In Oberstdorf am Nebelhorn

In Oberstaufen am Hochgrat

In Bad Hindelang am Spieser

In Schwangau am Tegelberg

In Nesselwang an der Alpspitze

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9279 (31.12.2024)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze , Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de