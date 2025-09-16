Bald führen neue Wanderwege auf den Grünten – und wie steht es um die Grüntenhütte?

Der Grünten ist einer der bekanntesten Allgäuer Berggipfel, seit Kurzem auch Teil des Naturparks Nagelfluhkette. Den Fachleuten dort ist eine Besucherlenkung wichtig. Deshalb geht es von der Jörgalpe oberhalb von Kranzegg in Zukunft nicht mehr über den Wiesenpfad durch Alpweiden zur Grüntenhütte und dann zum Gipfel, sondern durch den Wald. In wenigen Wochen soll der Ausbau starten. Bereits saniert ist der „ehemalige CSU-Weg“ von Rettenberg in Richtung Alpe Kammeregg.
Auf Umwegen zum Grünten
