Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Bald führen neue Wanderwege auf den Grünten - und wie steht es um die Grüntenhütte?

Auf Umwegen zum Grünten

Bald führen neue Wanderwege auf den Grünten – und wie steht es um die Grüntenhütte?

Wer künftig auf den Wächter des Allgäus wandern möchte, muss sich umgewöhnen. Der „ehemalige CSU-Weg“ wurde jetzt schon sicherer gemacht. Auch ab der Jörgalpe gibt es Änderungen.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Nicht mehr über die Flächen der Moosbacher-Alpe, sondern durch den Wald im Hintergrund führt künftig der Weg von der Jörgalpe zum Grüntengipfel.
    Nicht mehr über die Flächen der Moosbacher-Alpe, sondern durch den Wald im Hintergrund führt künftig der Weg von der Jörgalpe zum Grüntengipfel. Foto: Silvia Reich-Recla

    Der Grünten ist einer der bekanntesten Allgäuer Berggipfel, seit Kurzem auch Teil des Naturparks Nagelfluhkette. Den Fachleuten dort ist eine Besucherlenkung wichtig. Deshalb geht es von der Jörgalpe oberhalb von Kranzegg in Zukunft nicht mehr über den Wiesenpfad durch Alpweiden zur Grüntenhütte und dann zum Gipfel, sondern durch den Wald. In wenigen Wochen soll der Ausbau starten. Bereits saniert ist der „ehemalige CSU-Weg“ von Rettenberg in Richtung Alpe Kammeregg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden