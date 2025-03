Der Wettlauf beginnt: Bald startet die Anmeldung für die Grüntenstafette

Über ein halbes Jahr ist es noch bis zum Start hin - doch das Spektakel wirft schon seine Schatten voraus. Der Auftakt zur Meldephase für die Grüntenstafette in Burgberg ist am Montag, 28. April. Der Termin für das Ausdauer-Event am Wächter des Allgäus ist heuer der Samstag, 27. September 2025. Für etwa 1700 Sportlerinnen und Sportler wird es dann wieder am, auf, über und um den Grünten herum darum gehen, sich zu sporltichen zu Helden aufzuschwingen.

Grüntenstafette 2025: So läuft die Anmeldung

Die Grüntenstafette gehört zu den größten Breitensport-Events der Region und gilt mittlerweile als Pflichtprogramm zum Abschluss der Sommersportsaison. Die Startplätze sind jedes Jahr mindestens so heiß begehrt wie das Podium. Am 28. April 2025 um 13 Uhr öffnet die Anmeldung - dann heißt es: schnell sein. Im vergangenen Jahr waren die Startplätze innerhalb von 30 Minuten ausgebucht.

Die Anmeldung erfolgt über die Veranstaltungswebsite unter www.808project.de/gruentenstafette und läuft identisch zum Vorjahr ab. Die Teams können ihre Stafetten formieren und dann liegt es am Teamkapitän, einen Startplatz für das Sechserteam zu sichern. Für die Einzelanmeldungen bleibt dann genug Zeit, um die Stärken und Schwächen den Sommer über zu testen. Die Positionen können im Nachgang noch problemlos getauscht werden.

Sechserteams im Kampf am Wächter des Allgäus

Bekanntlich sind die Teams in den sechs traditionellen Disziplinen gefordert: Crosslauf (5,9 Kilometer vom Flugplatz Agathazell zur Zötler-Brauerei), Rennrad-Bergsprint (7,6 km zur Alpe Vordere Kölle), Berglauf (3,5 km zum Gipfel des Grünten), Alpinlauf (2,1 km), Mountainbike (14,1 km) und Straßenlauf (5 km zurück zum Flugplatz). Sechs Athleten bilden ein Team im Kampf gegen die Zeit – und gegen den 1748 Meter hohen Grünten.

Rückblick auf 2024 – extreme Wetterbedingungen forderten die Athleten. Die Grüntenstafette 2024 dürfte vielen noch lange in Erinnerung bleiben: Dauerregen und Schnee machten den Wettkampf zur vermutlich härtesten Ausgabe in der Geschichte. Fast 1700 Athleten trotzten den extremen Bedingungen und machten das Event einmal mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für die Sechsermannschaften von Sport Reischmann Ladies (Frauen), Allgäu Outlet Raceteam (Männer) und Dynafit Mixed Squad (Mixed) geht es im Spätsommer um die Titelverteidigung. Es bleibt spannend, wer sich in diesem Jahr den hart umkämpften Sieg holt. Die Titelverteidiger werden sich sicher einen Startplatz sichern wollen.