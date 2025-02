Faschingsumzug 2025 in Fischen: alles Wichtige zu Alkoholverbot, Kontrollen und der Party im Kurhaus

Jetzt geht der Fasching richtig los: Zum Umzug in Fischen am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, erwartet die Gemeinde Fischen 3000 bis 10.000 Menschen. Gestartet wird der Umzug um Punkt 13.59 Uhr. Teilnehmen werden 50 Gruppen, schildert Roman Schmidbauer, Vorsitzender des Skiclubs Fischen, der den Umzug veranstaltet.

Aufgepasst: Aus Gründen des Jugendschutzes sind dort einige Dinge verboten, wie Bürgermeister Bruno Sauter erklärt. Was darf ich zum Faschingsumzug in Fischen zum Trinken mitnehmen? Ist Alkohol erlaubt? Wo kann ich parken? Wie komme ich ohne Auto wieder heim? Und wo läuft die Party nach dem Umzug weiter?

Zum Faschingsumzug in Fischen gibt es seit Jahren ein strenges Sicherheitskonzept. Der Gemeinde gehe es „in erster Linie um den Jugendschutz“, erklärt der Bürgermeister. Denn früher haben einige Umzugsbesucher ganze Bierkästen und anderen Alkohol in großer Menge mitgebracht – und nach der Eingangskontrolle auch an Jugendliche verteilt. Solche Alkohol-Exzesse will die Gemeinde mit ihrem Sicherheitskonzept verhindern. Wer am Gumpigen Donnerstag zum Umzug in Fischen will, wird von der Security durchsucht und abgetastet. Wo gibt es weitere Faschingsumzüge und Bälle im Oberallgäu?

Darf ich zum Faschingsumzug in Fischen Alkohol mitnehmen?

Nein. Eigene Spirituosen mitzunehmen, ist nicht erlaubt. Mitarbeiter der Security kontrollieren am Einlass die Taschen der Besucher und nehmen unerlaubte Dinge ab. Wer mit der Flasche Bier in der Hand ankommt, muss diese abgeben. Klopfer und Schnäpse werden abgenommen, genauso wie Sekt und anderer Alkohol. Wer in Faschingslaune mit Alkohol anstoßen möchte, kann sich laut Veranstalter an den Ständen auf dem Gelände Bier, Sekt, Glühwein und andere Getränke kaufen.

Wie komme ich am Gumpigen Donnerstag nach Fischen?

Die einfachste Anreise ist mit der Bahn und dem Bus – auch wenn diese oft überfüllt sind. Züge starten laut Fahrplanauskunft der Bahn in Immenstadt um 12.51 Uhr, 13.15 Uhr und 13.51 Uhr. Alle drei Züge halten auch in Blaichach, Sonthofen und Altstädten. Von Oberstdorf aus fährt man mit dem Bus der Linie 44 oder Linie 67. Die Busse starten am Busbahnhof um 12.35 Uhr, 13.05 Uhr, 13.07 Uhr und 13.40 Uhr. Weitere Haltestellen sind am Schulzentrum Oberstdorf, wo sich Mittelschule und Gymnasium befinden, sowie in Langenwang.

Was muss ich als Familie mit Kindern beachten?

Im Ortskern von Fischen wird es am Gumpigen Donnerstag voll. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, sollte rechtzeitig da sein und am Rand bleiben. In den engen Gassen kommt man mit einem Kinderwagen nicht durch. Für kleine Kinder ist es dort ohnehin zu voll und zu laut. Deshalb gibt es eine spezielle Familienzone in der Bolgenstraße (ab dem Kindergarten) und in der Florianstraße (bis Ecke Feneberg). Dort kann man laut Skiclub gemütlicher stehen und auch für Kinderwagen ist Platz. Die Faschingswägen und Fußgruppen, die am Umzug teilnehmen, drosseln in der Familienzone die Lautstärke ihrer Musikanlagen, damit Kinder und andere empfindliche Zuschauer das Faschingstreiben in Fischen besser miterleben können. Wer keinen Lärm verträgt, sollte aber am besten Ohrstöpsel oder Gehörschutz tragen. In der Familienzone gibt es auch Stände mit Essen und Getränken. (Das kostet ein Krapfen im Allgäu.) Schwierig für Eltern mit Kindern ist die Anreise mit der Bahn. In der Regel sind die Züge nämlich brechend voll.

Wo kann ich beim Faschingsumzug in Fischen parken?

Wer mit dem Auto kommt, wird von der Feuerwehr in die Parkplätze eingewiesen, erklärt Skiclub-Vorsitzender Schmidbauer. Parkmöglichkeiten gibt es an den bestehenden Parkplätzen in Fischen, teilweise am Straßenrand, in Fischen-Au und in den Ortsteilen. Wer mit dem Auto kommt, sollte rechtzeitig da sein und ein paar Minuten Fußweg vom Parkplatz einkalkulieren, rät Schmidbauer.

Wo gibt es nach dem Umzug eine Party, bei der ich weiterfeiern kann?

Ist der Umzug in Fischen vorbei, darf man laut Skiclub an den Ständen am Anger noch bis zum Abend Party machen. Dann ist dort aber Schluss. Wer am Abend in Fischen Fasching feiern will, hat dazu die einzige Möglichkeit im Kurhaus Fiskina. Wirt Anton Schöll möchte dem Dorf die Möglichkeit geben, nach dem Umzug weiterzufeiern. Der Saal fasst nach seinen Angaben aber nur 1200 Menschen. Da es in den vergangen Jahren immer wieder Ärger mit dem Zutritt gab, gelten neue Regeln:

Eintritt haben nur Erwachsene ab 18 Jahren.

Einlass ist ab 16 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Wer kommt, ist da. Und wer geht, ist weg“, erklärt Veranstalter Schöll. Verlässt jemand die Fiskina, muss er sich erneut anstellen, erneut die Security durchlaufen und erneut Eintritt bezahlen.

Achtung! Es gib keinen Karten-Vorkauf, kein Bändchen zum Wiedereintritt und keinen so genannten „Mutti-Pass“ für Jugendliche.

Veranstalter Schöll hofft, dass die Gäste in diesem Jahr vernünftig bleiben. „Das ist die letzte Chance“, betont er. Auch Rathaus-Chef Sauter wünscht „allen eine tolle Feier mit viel Spaß – im Bewusstsein, wie viel man verträgt“.

Wann geht der späteste Zug nach Sonthofen, Immenstadt und Oberstdorf?

In Fischen startet der letzte Zug nach Sonthofen, Blaichach und Immenstadt laut Fahrplanauskunft um 23.50 Uhr. Der letzte Zug nach Oberstdorf und Langenwang geht um 0.31 Uhr.