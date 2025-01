1000 Jugendliche bei den Dreikönigsturnieren des FC Immenstadt

Im Rahmen der Dreikönigsturniere beim FC Immenstadt, der „Alpenwasser-Hallentage“, fand auch das Fußballturnier um den Josef-Gammel-Gedächtnispokal statt. Während bei den Jugendturnieren über 1000 Nachwuchs-Fußballer um die Pokale kickten, spielten insgesamt zwölf Seniorenteams in der Julius-Kunert-Halle mit Rundum-Bande um den Titel.

Nach der Gruppenphase konnten sich der FC Immenstadt 07, der FC Rettenberg , der FC Kempten und Neuling SC Reiden aus der Schweiz im Viertelfinale durchsetzen. Dabei gewannen die Schweizer gegen den Titelverteidiger vom SSV Niedersonthofen im Neun-Meter-Schießen. In den Halbfinalspielen konnten sich der FC Kempten und der SC Reiden für das Finale qualifizieren.

Im großen Finale jubelten letztlich die Schweizer aus Reiden gegen den FC Kempten und holten somit den Josef-Gammel-Pokal in Erinnerung an den 2005 verstorbenen FCI-Vorsitzenden. Rang drei sicherte sich die Mannschaft des FC Rettenberg. Bester Spieler des Turniers wurde Arben Balai vom SC Reiden. Zum besten Torwart wurde Lukas Köck vom FC Rettenberg gewählt.

Fünf Tage Jugendturniere beim FCI

Der Rahmen des Pokalturniers waren über zwei Wochenenden die Alpenwasser-Hallentage der Jugendabteilung des FC Immenstadt 07. Vor dem Jahreswechsel und am vergangenen Wochenende fanden die Drei-Königsturniere ebenfalls in der Julius-Kunert-Halle in Immenstadt statt.

Die mehr als 1000 teilnehmenden Jugendlichen zeigten während der insgesamt elf Turniere guten Hallenfußball. Die zahlreichen Zuschauer sahen schöne und faire Spiele, viele Tore und genossen die gute Stimmung.

Icon Vergrößern Bei den Kleinsten, den Bambini, setzte sich der TSV Kottern gegen die Konkurrenz durch. Foto: Hajo Hentschel Icon Schließen Schließen Bei den Kleinsten, den Bambini, setzte sich der TSV Kottern gegen die Konkurrenz durch. Foto: Hajo Hentschel

Alle Altersklassen, von den Bambini bis zu den A-Junioren, stellten ihr Können unter Beweis. Die Zuschauer sahen viele Tore, und gerade bei den C- B- und A-Junioren-Turnieren auch technisch schon durchaus ansprechenden Hallenfußball.

Mit drei Turniersiegen sowie einem zweiten und einem dritten Platz war der TSV Kottern in diesem Jahr der in sportlicher Hinsicht bestimmende Verein bei den Immenstädter Hallentagen. Die Sankt Manger gewannen die Turniere bei den Bambini sowie die Konkurrenz der D1- und D2-Jugend. Bei der C2-Jugend erreichte der TSV Kottern den zweiten Platz. Den dritten Platz errang der Nachwuchs der Bayernliga-Fußballer beim A-Jugend-Turnier, das vom FC Immenstadt in überragender Manier gewonnen wurde. Die Immenstädter gewannen alle sechs Spiele und schossen dabei 19 Tore bei nur drei Gegentoren.

Icon Vergrößern Traditionell stark besetzt ist die Klasse der A-Junioren in Immenstadt (im Bild). Hier gewannen die Lokalmatadoren des FC Immenstadt. Foto: Hajo Hentschel Icon Schließen Schließen Traditionell stark besetzt ist die Klasse der A-Junioren in Immenstadt (im Bild). Hier gewannen die Lokalmatadoren des FC Immenstadt. Foto: Hajo Hentschel

Die Top Drei der Altersklassen A-Jugend 1. FC Immenstadt 07, 2. DJK Seifriedsberg, 3. TSV Kottern – B-Jugend 1. FC Thalhofen, 2. SG Rettenberg/Wertach, 3. DJK Seifriedsberg – C1-Jugend 1. SG Hindelang/Blaichach/Burgberg, 2. FC Rettenberg, 3. SG Kimratshofen/Legau – C2-Jugend 1. FV Ravensburg, 2. TSV Kottern, 3. SG Steinheim/Amendingen - D1-Jugend 1. TSV Kottern, 2. SC Thalkirchdorf, 3. FC Kempten - D2-Jugend 1. TSV Kottern, 2. FC Kempten, 3. FV Illertissen - E1-Jugend 1. SG Niso-Boys, 2. TSV Fischen, 3. SSV Wildpoldsried - E2-Jugend 1. SV Lenzfried, 2. FC Wiggensbach, 3. FC Thalhofen - F1-Jugend 1. TSV Fischen, 2. FC Kempten, 3. SV Amendingen - F2-Jugend 1. FC Kempten, 2. FC Altstädten, 3. TSV Fischen – Bambini 1. TSV Kottern, 2. SC Thalkirchdorf, 3. SSV Niedersonthofen.