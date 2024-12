Der Knoten ist geplatzt: Sonthofer Handballer feiern ersten Saisonsieg

Der Knoten ist geplatzt: Die Handballer des TSV Sonthofen haben in einem nervenaufreibenden Heimspiel mit 24:22 gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II gewonnen und damit den ersten Sieg in der Bezirksoberliga-Saison gefeiert. Der Erfolg bringt wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Cristian Savlovschi konnte für das Krisenduell wieder auf Aleks Italo zurückgreifen. Noa Hüper, Fabian Hofmann und kurzfristig Mike Burgdorf waren nicht verfügbar. Das Spiel war von Beginn an intensiv - nach dem 4:4 folgte allerdings eine schwächere Phase der Hausherren. „Da haben wir im Abschluss unsere Schwächen gehabt und in der Abwehr hat das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Unterpaffenhofen hat das gut und konzentriert gespielt“, sagt TSV-Kapitän Laurenz Lakotta

Trainer Savlovschi: „Zehn Tore sind zu wenig“

Die Gäste nutzten das und trafen viermal in Serie. Danach aber stabilisierte sich die Deckung der Sonthofer, der TSV verpasste es aber, seine Chancen im Angriff zu nutzen. Savlovschi monierte nach der Partie die Schwäche im Torwurf. So mussten die Oberallgäuer immer einem Rückstand hinterherlaufen - dieser pendelte sich immer wieder zwischen einem und drei Toren ein. Kurz vor der Pause gelang Dalibor Italo noch der Treffer zum 10:12. „Nur zehn geworfene Tore sind zu wenig. Da hatten wir noch Steigerungspotenzial, vor allem weil das an unserer eigenen Schwäche lag.“

In der zweiten Hälfte drehte Sonthofen aber das Spiel und ging nach 40 Minuten mit in 15:14 in Führung zu gehen. In der Folge wog die Partie hin und her. DIe Gastgeber aber gestatteten den Gästen keine Führung mehr. Vor allem Aleks Italo war in dieser Phase in der Abwehr enorm wichtig. „Aleks hat uns im Innenblock viel Sicherheit gegeben und seine Nebenleute haben davon profitiert. Unsere Abwehr war heute der Schlüssel. Wir haben uns als Team gegenseitig unterstützt“, lobt Lakotta die Mannschaftsleistung.

Sonthofen weiter tief im Keller

Doch Unterpfaffenhofen ließ sich nicht abschütteln und glich in der 50. Minute zum 20:20 aus. In der heißen Schlussphase bewahrte das Team von Trainer Cristian Savlovschi die Nerven. Entscheidende Tore von Marcel Heil und eine kämpferische Abwehr sicherten den knappen 24:22-Erfolg. „Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Wir haben die Ruhe bewahrt und die wichtigen Tore gemacht“, sagt Savlovschi.

Mit diesem Sieg hat Sonthofen drei Punkte auf dem Konto und kann den Abstand auf das Mittelfeld verkleinern. Dennoch bleibt die Situation angespannt. „Wir müssen an unsere Leistung anknüpfen und die nächsten Spiele genauso konzentriert angehen“, warnt Savlovsch.

TSV Sonthofen Dahm, Gladyschew (Tor); Pauw, Keleminic, Pache (2), Günter (1), Lakotta (6), Heil (11/4), Italo A., Italo D., Waldmann, Balzer, Kahric (3).