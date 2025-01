Bigpoint im Abstiegskampf für Sonthofer Handballer

Es war der dritte Sieg in Serie – und ein möglicher Bigpoint im Abstiegskampf in der Bezirksoberliga. Die Handballer des TSV Sonthofen bezwangen den TSV Gilching vor heimischer Kulisse nach einer über weite Strecken soliden Vorstellung mit 32:23 und verschafften sich damit gehörig Luft im Abstiegskampf.

Sonthofen arbeitet sich ins Tabellenmittelfeld

Nach der langen Durststrecke mit acht sieglosen Spielen zum Saisonstart feierte das Team von Trainer Cristian Savlovschi inzwischen drei Erfolge in Serie und arbeitete sich damit vom elften und vorletzten auf den siebten Rang vor. „Die Platzierung sieht jetzt gut aus, aber es ist alles sehr eng in der unteren Tabellenhälfte“, sagt TSV-Kapitän Laurenz Lakotta. Und sein Coach Savlovschi ergänzt: „Es war ein wichtiges Spiel für uns. Der Druck des Ergebnisses war während des Spiels zu spüren.“

Denn die direkten Kontrahenten im Kampf um gegen den Klassenerhalt leisteten sich etliche technische Nachlässigkeiten und überhastete Abschlüsse. Sonthofen startete mit Dalibor Italo, Laurenz Lakotta und Marcel Heil im Rückraum in dieses wichtige Duell. Das erste Ausrufezeichen setzte Routinier Ralf Günter mit dem ersten Tor und einem aufgenommenen Offensivfoul in einer insgesamt äußerst hektischen Anfangsphase, in der sich beide Teams oft in der Offensive verzettelten.

Sonthofen aber konnte diese Unruhe besser für sich nutzen und führte nach fünf turbulenten Anfangsminuten mit 3:0 - das erste Tor gelang den Gästen bezeichnenderweise direkt nach dem Anwurf ins leere Tor nach einem Wechsel. In den Folgenminuten übernahm der bärenstarke Heil mit drei Treffern in Folge zum 5:1 für Sonthofen. Gilching, das sogar den ersten Siebenmeter verwarf, fand anfangs nicht ins Spiel. Die junge Mannschaft aus dem Münchner Süden bekam kaum Ruhe in den Aufbau und fand daher kein geordnetes Spiel.

TSV verpasst Chance, sich abzusetzen

Mit der Einwechslung von Redzo Kahric (Heil wich auf Linksaußen aus) wurden die Gastgeber noch variabler in der Offensive, schlugen daraus aber zu selten Kapital. Dagegen schlossen die Oberbayern nach einer mehrminütigen Torflaute Sonthofens zum 5:7 auf, doch der TSV ging in der Folge das nun höhere Tempo mit: Ab dem 9:6 für Sonthofen nahm die Partie nicht nur Fahrt auf, sondern gewann auch an spielerischem Niveau.

Dabei glänzte Savlovschi, der sich ab der 14. Minute selbst eingewechselt hatte, auch als Spielgestalter auf der Rückraum-Mitte-Position, sowie im Abschluss. Die Partie pendelte sich beim Drei-Tore-Vorsprung für Sonthofen ein, weil sich Gilching weniger Fehler im Angriff leistete und der TSV seinerseits in der Offensive die ein oder andere freie Torchance ausließ. Weil bei den Gastgebern einige eklatante Abspielfehler dazukamen, ging es „nur“ mit 13:11 in die Kabine.

Marcel Heil traf fünfmal für Sonthofen beim wichtigen Sieg gegen Gilching. Foto: Dominik Berchtold

„Wir hatten gute Momente im Spiel, in denen unsere Kombinationen funktionierten“, sagt Savlovschi. „Eine große Stärke in diesem Spiel war die Defensive und die Tatsache, dass uns beide Torhüter sehr geholfen haben.“

Gladyschew und Dahm erneut bärenstark

Denn nach dem Seitenwechsel legten die Oberallgäuer dank des gut aufgelegten Andreas Dahm im Kasten (ab der Pause für den ebenfalls starken Gladyschew) einen Zwischensprint zum 16:13 hin. Zwar glich Gilching noch ein letztes Mal aus – doch mit einem Zwischensprint dank Toren von Günter und Lakotta sorgte Sonthofen beim Stand von 20:16 für klare Verhältnisse.

Gilching zog die Auszeit – doch die Partie folgte danach demselben Spielfilm. Mit Lakotta ab der Hälfte der zweiten Halbzeit in Manndeckung musste erneut Savlovschi einspringen – der Coach führte das Team als spielerischer Kopf. Mit Günter am Kreis und Kahric auf „Halbrechts“ ging der TSV in eine Schlussphase, in der er mit dem 26:20 acht Minuten vor Spielende schon fast „den Deckel draufmachte“.

Gilching verteidigte fortan schon früh aggressiv offensiv – Sonthofen aber spielte dieses Duell über seine routinierten Kräfte zum wichtigen Sieg souverän runter. „Ich freue mich, dass ich der Mannschaft als Spieler helfen konnte“, sagt der Trainer, der vor allem Lob übrig hat. „Ich habe gesehen, dass die Moral der Spieler nach dem dritten Spiel gestiegen ist und ich hoffe, dass wir nächste Woche auf Augenhöhe mit Würm spielen können. Ich bin mit dem Spiel der Jungs und ihrem Engagement zufrieden.“

TSV Sonthofen Alex Gladyschew, Andreas Dahm (beide Tor), Sean Pauw 1, Jonas Keleminic, Ralf Günter 6, Laurenz Lakotta 5, Tim Winter, Marcel Heil 5, Cristian Savlovschi 7, Aleksandar Italo, Dalibor Italo 3, Dominik Waldmann 1, Mike Burgdorf 1, Redzo Kahric 3.