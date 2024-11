Schwarze Serie hält: Sonthofer Handballer verlieren erneut

Der Negativlauf der Handballer des TSV Sonthofen geht weiter. Auch im Derby beim TV Waltenhofen bleiben die Oberallgäuer sieglos - der TSV unterlag mit 29:31 und bleibt damit weiter ohne Erfolg Vorletzter der Bezirksoberliga.

Vor einer gut gefüllten Halle in Waltenhofen entwickelte sich eine spannende Partie. Die Zuschauer sahen ein von intensiven Zweikämpfen und emotionalen Szenen geprägtes Spiel. „Wir wollten unbedingt den ersten Saisonsieg, haben es am Ende aber verschenkt. Wir hätten genügend Chancen dazu gehabt“, sagte der enttäuschte Kapitän Laurenz Lakotta, der noch die erste Führung für Sonthofen erzielt hatte. Das Spiel war über die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Dabei profitierten beide Teams hauptsächlich von Fehlern des Gegners.

Trainer Savlovschi: „Waren einen Schritt zu spät“

„Wir wussten, dass Waltenhofen ein schnelles Umschaltspiel praktiziert, haben sie aber immer wieder zu einfachen Chancen eingeladen“, analysierte Sonthofens Trainer Cristian Savlovschi. „Unsere Abwehr hat zu viele einfache Tore zugelassen, oder wir waren einen Schritt zu spät.“

Die Gäste zeigten sich offensiv gut eingestellt und legten immer wieder nach (9:9, 20.) In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte nutzte Waltenhofen eine Schwächephase der Gäste, um mit 14:10 in Führung zu gehen. Der TSV Sonthofen hatte nochmals eine Antwort parat und schaffte den 14:15-Anschluss zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel legte Waltenhofen immer wieder vor. Doch Sonthofen zeigte Moral und konnte immer wieder den Ausgleich erzielen. „Dass wir aber nie in Führung gehen, ist sehr ärgerlich. Wir hatten mehrmals die Chance, das Spiel zu drehen und treffen dann immer wieder die falschen Entscheidungen“, ärgerte sich der Coach. „Es war ein hartes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied gemacht haben“, erklärte Lakotta. „Unsere kämpferische Leistung war gut, aber wir haben in den entscheidenden Momenten nicht die richtigen Entscheidungen getroffen.“

Sonthofen kommt in der Schlussphase heran

Waltenhofen nutzte diese Schwächephase eiskalt aus und setzte sich auf 27:24 ab. Doch zehn Minuten vor dem Ende erzielte Sonthofen drei Treffer in Folge und kam heran. Doch erneut lud man den TVW mit Fehlern dazu ein, die Führung zu erzielen. Mit dem Treffer von Dalibor Italo zum 29:30 keimte nochmals kurz Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Doch am Ende belohnten sich die Gastgeber. Nach dem Spiel sagte Savlovschi: „Wir hatten phasenweise die Kontrolle, aber im Handball entscheiden eben oft Kleinigkeiten. Jetzt gilt es, aus den Fehlern zu lernen und den Blick nach vorne zu richten.“

TSV Sonthofen Dahm, Gladyschew (Tor); Pauw, Pache (4), Günter (2), Lakotta (3), Winter, Heil (9/3), Italo D. (3), Savlovschi, Burgdorf (1), Gündogdu (1), Kahric (6/1).