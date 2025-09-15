Icon Menü
Hausmeister Markus Vogler sorgt für Sicherheit und Ordnung in der Waltenhofener Schule

Nach den Sommerferien

Erst mal lüften und nach der Heizung schauen? Was beim Hausmeister ansteht, bevor die Schule losgeht

Er ist verantwortlich fürs Gebäude, wartet, kontrolliert und repariert. Markus Vogler von der Waltenhofener Schule sagt: „Sicherheit steht an erster Stelle“.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Markus Vogler im Technikraum: Er prüft, ob die Heizverteilung im Gebäude funktioniert.
    Markus Vogler im Technikraum: Er prüft, ob die Heizverteilung im Gebäude funktioniert. Foto: Silvia Reich-Recla

    Markus Vogler spricht von „seiner Schule“ als eine „der schönsten im Oberallgäu“. Ein großzügiger Bau aus den späten 60er Jahren mit viel Sichtbeton und einer ausgeklügelten Farb-Innengestaltung, mit Holzböden sowie modernen grünen und blauen Kunststoffstühlen zu weißen Tischen: die Grund- und Mittelschule in Waltenhofen. Der 53-Jährige war dort vor vielen Jahren selbst Schüler. Seit eineinhalb Jahren ist er der Hausmeister. Und während die Kinder und Jugendlichen noch die letzten Ferientage genießen, ist Vogler am Schrauben und Prüfen, am Organisieren und Verladen.

