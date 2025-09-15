Nach den Sommerferien Erst mal lüften und nach der Heizung schauen? Was beim Hausmeister ansteht, bevor die Schule losgeht

Er ist verantwortlich fürs Gebäude, wartet, kontrolliert und repariert. Markus Vogler von der Waltenhofener Schule sagt: „Sicherheit steht an erster Stelle“.