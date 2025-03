Diese Allgäuer Hütte verrät ihr Rezept für gebackenen Camembert

Für viele gehört sie einfach dazu, die Einkehr beim Wandern oder Skifahren im Allgäu. Wer die Hüttenküche liebt, kann sich die Bergküche ganz einfach nach Hause holen.

Das Staufner Haus in Oberstaufen im Oberallgäu verrät sein Rezept für gebackenen Camembert. So geht es.

Zutaten für gebackenen Camembert aus dem Staufner Haus

Diese Zutaten brauchen Sie für den gebackenen Camembert nach Art des Staufner Hauses:

Camembert

etwas Milch

1 Ei

Semmelbrösel oder Paniermehl

gemischte Bergkräuter

Butter

Beilagensalat (Salat der Saison und zum Beispiel Karotten, Radieschen, Tomaten, Sprossen)

Wildpreiselbeeren

1 Scheibe Brot

Rezept für gebackenen Camembert aus dem Staufner Haus

Die Milch mit dem Ei verquirlen und auf einen tiefen Teller oder eine Schale geben. Darin den Camembert wenden, sodass er von der Milch-Ei-Panade bedeckt ist.

Die Semmelbrösel oder das Paniermehl mit den gemischten Bergkräutern auf einen tiefen Teller oder in eine Schale geben. Den ummantelten Camembert darin wälzen.

Die Butter in einer Pfanne erhitzen und den Camembert darin vorsichtig von allen Seiten anbraten. Das Salatbouquet, die Wildpreiselbeeren und das Brot auf einem Teller anrichten und mit dem gebackenen Camembert servieren.

Das ist das Staufner Haus in Oberstaufen

Das Staufner Haus am Hochgrat existiert seit 1908. Auf 1634 Metern warten Allgäuer Leckereien auf die Besucherinnen und Besucher. Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz.

Eine der schönsten Wanderungen im Allgäu führt am Staufner Haus vorbei: Wer diese Mehrtagestour nicht in drei, sondern in zwei Tagen bewältigen möchte, kann im Staufner Haus übernachten.

