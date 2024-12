Trotz Kritik von Naturschützern: Bregenzer Behörde stimmt Sommerplänen der Ifen-Bergbahn zu

Manche Naturschützer sehen das an der Ifen-Bahn angedachte Sommerkonzept kritisch. Sie sorgen sich um die sensible Natur an dem markanten Berg. Jetzt liegt allerdings eine Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz zu der beantragten naturschutzrechtlichen Bewilligung vor. Ergebnis: Das Vorhaben „kann das Natura-2000-Gebiet Hoher Ifen nicht erheblich beeinträchtigen“.

