Christkindlesmarkt in Immenstadt startet am Freitag mit viel Musik und Kinderprogramm

Die Adventszeit ist da - Sinnbild dafür sind die Weihnachtsmärkte, die jetzt überall eröffnen: Der Christkindlesmarkt in Immenstadt startet am Freitag, 29. November. Drei Tage lang bis zum Sonntag, 1. Dezember, gibt es vom Marienplatz bis zum Klosterplatz ein großes Angebot mit vielen Ständen sowie Musik und ein Kinderprogramm.

Geöffnet ist der Christkindlesmarkt am Freitag von 16 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Wobei die langen Öffnungszeiten vor allem für die Imbissstände gelten. Die Kunsthandwerker werden wohl am Freitag und Samstag um 20 Uhr schließen.

42 Hütten präsentieren ihr Angebot

In dem Hüttendorf wird das präsentiert, was zu Weihnachten gehört: 42 festlich geschmückte Marktbuden bieten Leckereien, Handwerkskunst, selbst hergestellte Bastelarbeiten, Geschenkartikel und viele Dinge zur Winterzeit. Dazu verkaufen die Händler der Imbissstände Allgäuer Spezialitäten wie Brätknödelsuppe, Käs- und Krautspätzle oder Apfelküchle. Und natürlich gibt es auch Glühwein und Feuerzangenbowle.

Verschiedene Musikgruppen aus der Region sorgen für abwechslungsreiche und besinnliche Adventsatmosphäre. Im Kinderprogramm wird am Samstag eine Bastelwerkstatt von 11 bis 18 Uhr in der Schrannenhalle und im Literaturhaus Allgäu (Fidel-Schlund-Platz 1) wird das Figurentheater „Der Schneemann“ für Kinder ab vier Jahren gezeigt. Am Sonntag veranstaltet Julia Krusch um 14 Uhr in der Schrannenhalle eine Kinderlesung. Wer dagegen etwas Ruhe sucht, ist im Klostergarten richtig. Dort ist ab Freitag bis zum 6. Januar wieder der Winterwald mit Krippe und Weihnachtsmotiven aufgebaut.

Bärbele, Klausen und der Stadtnikolaus

Adventlich geht es in Immenstadt auch in den nächsten Wochen weiter: Am Mittwoch, 4. Dezember, findet ab 19 Uhr das Bärbeletreiben und am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr das Klausentreiben statt. Am Freitag, 6. Dezember, kommt um 18 Uhr der Stadtnikolaus mit seinem Gefolge auf den Marienplatz und um 19 Uhr findet das zweite Klausentreiben statt.

Advent auch in Bühl

Auch im Ortsteil Bühl wird auf Weihnachten eingestimmt. So lädt die Pfarrgemeinde am Freitag, 29. November, um 19 Uhr zum „Bühler Advent“ in die Pfarrkirche St. Stephan. Dort spielen und singen das Bühler Klarinettenquartett, Blechbläserensemble, das Rädlertrio und ein Hackbrettduo. Besinnliche Textbeiträge runden den Abend ab. Nach dem Konzert gibt es auf dem Kirchplatz Heißgetränke und Kekse am Lagerfeuer. Von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15 Dezember, ist dann die Seeweihnacht am Großen Alpsee: am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und von Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

