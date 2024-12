Das Projekt Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Stein wird konkret. So vergab jetzt der Immenstädter Stadtrat einstimmig den Auftrag für die Objektplanung über 551.000 Euro an das Sonthofer Architekturbüro Fischer-Gibbesch. Insgesamt ist das Bauprojekt auf fünf Millionen Euro veranschlagt.

