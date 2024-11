Immenstadt: In der Kemptener Straße sind 650 Tonnen Asphalt verbaut - jetzt geht es mit großen Schritten dem Ende zu

Die Zeit drängte. Schließlich drohten ab Mittwoch kalte Temperaturen unter null Grad. Unter Druck schufteten die Bauarbeiter Montag und Dienstag, um insgesamt 650 Tonnen in die Fahrbahn der Kemptener Straße in Immenstadt einzubauen. Und es gelang.

Straße komplett gesperrt

Die wichtige Ein- und Ausfallstraße im Immenstädter Norden ist in dieser Woche zwischen der Unteren Zollbrücke und der Brücke über die Konstanzer Aach komplett für den Verkehr gesperrt. Die Anwohner sind stark eingeschränkt und die Autofahrer müssen eine längere Umgehungsstrecke in Kauf nehmen. Aber für sie alle gibt es Hoffnung: Wenn nichts dazwischenkommt, wird die Baustelle bis Mitte Dezember für heuer fertig und die Kemptener Straße ist dann wieder frei befahr- und begehbar. Damit liegen die Arbeiten im Zeitplan.

„Zum Glück war es am Montag trocken und auch am Dienstag ging‘s“, sagt Robert Kennerknecht vom Tiefbauamt. Deshalb schafften es die Arbeiter der Firma Geiger, den Asphalt auf einer Länge von 900 Metern in die Straße einzubauen. In den nächsten Tagen werden noch die Schutzplanken angebracht und die Bankette hergerichtet.

Nächste Woche geht‘s wieder Richtung Zentrum

Weil deshalb Baumaschinen auf der Straße stehen, bleibt die Straße in dieser Woche noch komplett gesperrt. Ab nächster Woche soll sie dann wieder halbseitig Richtung Innenstadt geöffnet werden. „Und ab Mitte Dezember können wir dann hoffentlich die Straße ganz für den Verkehr freigeben“, sagt Kennerknecht.

Völlig fertig ist die Kemptener Straße, die sich bis zum Kreisverkehr an der Jahnstraße zieht, dann aber noch nicht. Nächstes Jahr soll laut Kennerknecht die Rohr-Brücke für die Versorgungsleitungen über die Konstanzer Aach errichtet werden. Außerdem erhält der Kreisel am Grünen Zentrum seine oberste Asphaltdecke. Damit endet eine zweijährige Dauerbaustelle.