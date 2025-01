Ingolstädter Hütte oder Immenstädter Hütte - was ist nun richtig?

Eine Alpe ist vorrangig erstmals eine Weidefläche für das Vieh. Sie muss nicht zwingend mit einem Gebäude bestückt sein. Gerne wird das heute aber darunter verstanden. Genauso wenig muss eine Hütte in den Bergen nicht unbedingt mit Vieh in Verbindung stehen. Manche sind einfach nur als Unterstand für Menschen gedacht - so wie die auf dem Immenstädter Horn nahe dem Gipfelkreuz. Für sie taucht jedoch immer wieder der Namme „Immenstädter Hütte“ auf. Doch die hat es nie gegeben.

