Kemptener Straße: Fahrbahn wird früher für Einfahrt ins Zentrum freigegeben

Gute Nachricht für Anlieger und Autofahrer: Früher als gedacht wurde die Vollsperrung der Kemptener Straße in Immenstadt aufgehoben. Damit war die Fahrbahn ab Freitagabend wieder einspurig Richtung Zentrum befahrbar.

Bislang war geplant, die komplette Sperrung der Straße erst am nächsten Montag aufzuheben. Doch die Bauarbeiten konnten früher abgeschlossen werden, teilt die Immenstädter Bauverwaltung mit. Am Freitag wurden noch die Schutzplanken an der östlichen Fahrbahnseite zur Bahnlinie hin fertig montiert. Danach wurde die Fahrbahn wieder als Einbahnstraße freigegeben. Weiterhin sei vorgesehen, die Bauarbeiten an der Kemptener Straße bis Mitte Dezember für dieses Jahr abzuschließen, heißt es vom Bauamt.