Überwachungskamera filmt mit: Mann steigt nachts in Stall ein - und schaut sich lediglich um

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unerlaubt in einem Stall in Immenstadt aufgehalten. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 01.30 Uhr das Gebäude in der Nähe des Trieblingser Weges. Dort schaute er sich lediglich um und verließ den Stall nach etwa 20 Minuten wieder.

Unbekannter betritt Stall in Immenstadt - und schaut sich um

Laut Polizeibericht beschädigte oder stahl der Mann nichts. Eine Überwachungskamera zeichnete den unberechtigten Besuch des Mannes auf. Warum er den Stall betrat, ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt und leitete ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein.

