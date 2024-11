Über 45 Gebäude in Immenstadt beschmiert: Polizei fasst Graffiti-Sprayer

Über 45 Gebäude und Anlagen in Immenstadt soll ein Jugendlicher aus dem Oberallgäu mit Graffiti beschmiert haben. Laut Polizei entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Dank eines Hinweises konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter am Wochenende stellen. Er gestand die Taten.

Bereits im August dieses Jahres sowie im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November wurden über 45 Gebäude und Anlagen im Immenstädter Stadtgebiet mit Graffitis beschmiert. Ende Oktober setzte die Stadt sogar eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für nützliche Hinweise aus.

Schneeball-Wurf wird Graffiti-Sprayer zum Verhängnis

Letztlich wurde der verdächtige Jugendliche aber nicht beim Sprayen erwischt. Der Oberallgäuer warf in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Brücke in der Sonthofener Straße in Immenstadt einen Schneeball auf ein vorbeifahrendes Auto. Ein Passant beobachtete ihn dabei und rief die Polizei. Er hielt den Schneeballwerfer fest, bis die Beamten eintrafen.

Im Rucksack des Jugendlichen fanden die Polizisten Spraydosen. Als sie ihn darauf ansprachen, legte er ein umfassendes Geständnis ab. Er soll noch in derselben Nacht mehrere Gebäude und Anlagen in Immenstadt beschmiert haben. Er muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Kempten wegen zahlreicher Sachbeschädigungen verantworten.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.