Damit es keine falschen Polizisten gibt: Das passiert mit alter Dienstkleidung

„Ich werde ganz sicher in kein Loch fallen“, sagt Immenstadts scheidender Polizeichef Axel Fuchs. Denn da ist nicht nur der Wunsch, nach vielen sportlichen Aktivitäten in der Natur. Wenn der knapp 62-Jährige nach über vier Jahrzehnten im Dienst der Öffentlichkeit in Ruhestand wechselt, hat er gute Gesellschaft. Denn auch für seine Frau endet das Berufssleben. Gemeinsam können sie die Familie in den Mittelpunkt rücken und freie Zeit genießen.

