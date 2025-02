Betrunkene Männer prügeln sich vor Gaststätte in Immenstadt - ein Verletzter

Ein Mann ist bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Mittwochabend vor einer Gaststätte in Immenstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 21.30 Uhr drei betrunkene Männer vor dem Lokal in der Bahnhofstraße in Streit. Zuerst beleidigte ein 66-Jähriger einen 62-Jährigen und bedrohte ihn.

Streit eskaliert in Immenstadt - ein Verletzter nach Schlägerei

Gemeinsam mit einem 44-Jährigen ging der 62-Jährige dann auf den 66-Jährigen los, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Weshalb es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und leitete Strafverfahren ein.

