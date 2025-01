Unbekannter zündet Feuerwerksrakete - und verletzt Frau schwer am Auge

Eine Feuerwerksrakete hat in der Silvesternacht eine Frau am Immenstädter Marienplatz schwer am Auge verletzt. Wie die Polizei mitteilt, landete die Rakete kurz vor Mitternacht direkt vor der 60-jährigen Frau und explodierte dort.

Frau wird durch Feuerwerkskörper in Immenstadt am Auge verletzt

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter wegen Körperverletzung. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 8323 96100 melden.

