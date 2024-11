Brauchtumsnacht in Immenstadt: Das ist für Besucher wichtig

Immenstädter Brauchtumsnacht 2024: Immenstadt im Allgäu rüstet sich für das erste große Event der Advents-und Weihnachtszeit. Zum ersten Mal seit 2019 findet Mitte November wieder eine Brauchtumsnacht statt. Im Mittelpunkt dabei: Ein großer Klausen- und Bärbeleumzug durch die Innenstadt mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern und vielen Gruppen.

Im Anschluss steigt auf dem Marienplatz in Immenstadts Zentrum eine große Party. Wie viel kostet der Eintritt? Wann geht es los? Wo kann man in Immenstadt parken? In diesem Artikel beantworten wir alle Fragen rund um die Immenstädter Brauchtumsnacht 2024.

Was ist die Immenstädter Brauchtumsnacht?

Perchten, Krampusse, Engel, Tuifl, Klausen und Bärbele übernehmen Mitte November in Immenstadt das Zepter. Zum ersten Mal seit fünf Jahren steigt in der Oberallgäuer Stadt wieder die Brauchtumsnacht mit Umzug und Party. 2019 kamen 15.000 Besucher zu der Großveranstaltung. 2024 könnten es noch mehr werden. Geboten bekommen die Gäste schaurige Kostüme und Gestalten, Schellenlärm, Feuerschein und vieles mehr.

Anlass der Immenstädter Brauchtumsnacht 2024: Der Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt e.V. feiert sein 20-jähriges Bestehen als eingetragener Verein. Vor zehn Jahren (2014) fand die erste Brauchtumsnacht in Immenstadt statt. Wegen des enormen Organisationsaufwands wurde beschlossen, sie nur alle fünf Jahre abzuhalten. Heuer findet sie also zum dritten Mal statt.

Wann ist Brauchtumsnacht in Immenstadt 2024?

Die Immenstädter Brauchtumsnacht findet am Samstag, 16. November 2024 statt. Auch die Uhrzeit von Umzug und Party sind bereits bekannt:

Start des Klausen- und Bärbeleumzugs bei der Brauchtumsnacht: 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Party auf dem Marienplatz in Immenstadt: im Anschluss, Ende um 1 Uhr.

Was kostet der Eintritt bei der Brauchtumsnacht Immenstadt 2024?

Der Eintritt bei der Brauchtumsnacht Immenstadt 2024 kostet 4 Euro pro Besucher, teilt der Veranstalter mit.

Wie viele Teilnehmer kommen zur Immenstädter Brauchtumsnacht 2024?

Laut Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt e.V. sind aktuell alle Startplätze für den Umzug belegt. Das bedeutet: Über 50 Gruppen aus dem Alpenraum nehmen heuer an der Immenstädter Brauchtumsnacht 2024 teil. Die Teilnehmenden kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien ins Allgäu - die weiteste Anreise liegt bei über 500 Kilometern.

Über 700 Teilnehmer und mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer dürften damit für einen der größten Klausen- und Bärbeleumzüge in Süddeutschland sorgen.

Wie ist Strecke beim Klausen- und Bärbeleumzug bei der Brauchtumsnacht in Immenstadt?

Die Laufstrecke beim Umzug der Immenstädter Brauchtumsnacht 2024 führt über

Alleestraße,

Bahnhofstraße,

Bräuhausplatz,

Landwehrplatz,

Marienplatz (Showplatz).

Klosterplatz

und Hofgartenstraße.

Auf dem Marienplatz werden sich die Gruppen präsentieren und ihre Besonderheiten zeigen. Der Veranstalter teilt angesichts des erwarteten Besucherandrangs aber auch mit: "Eine bessere Sicht haben Familien mit Kindern auf den kleineren Plätzen der Laufstrecke."

Findet die anschließende Party bei der Immenstädter Brauchtumsnacht im Zelt statt?

Nein, die Party nach dem Klausen- und Bärbeleumzug steigt auf dem Marienplatz in Immenstadt - laut Veranstalter soll es die größte Open-Air-Party des Allgäus werden. DJ Charly aus Immenstadt sorgt für die Musik, auch Essen und Trinken soll es ausreichend geben.

Anfahrt und Parken: Was zur Brauchtumsnacht 2024 in Immenstadt noch wichtig ist

Wegen des großen Andrangs empfiehlt der Klausen- und Bärbeleverein Immenstadt e.V. allen Besuchern der Brauchtumsnacht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder möglichst frühzeitig anzureisen.

Parkplätze gibt es unter anderem in der Tiefgarage am Bahnhof (192 Stellplätze), der Tiefgarage am Klostergarten (202 Stellplätze), bei der Realschule Maria Stern oder am Viehmarktplatz.

Hunde und Glasflaschen sind bei der Veranstaltung nicht erlaubt.

Icon Galerie 40 Bilder Rund 850 Klausen, Krampusse, Perchten und Bärbele trieben bei der Brauchtumsnacht in Immenstadt 2019 ihr Unwesen. Hier die Bilder von Günter Jansen.