Jobs bei der Therme Oberstdorf: Personalsuche für Mitarbeiter aus dem Allgäu und ganz Deutschland

Eröffnung im Dezember

„Große Herausforderung“: Der neuen Therme Oberstdorf fehlen noch mehr als 50 Mitarbeiter

Nach vielen Jahren hat Oberstdorf ab Dezember eine neue Therme, doch noch sind viele Stellen zu besetzen. So suchen die Verantwortlichen nach Interessenten – in ganz Deutschland.
Von Lukas Herr
    Noch sind Handwerker auf der Baustelle in Oberstdorf am Werk, aber zeitgleich wird bereits die Suche nach Mitarbeitern für die neue Therme intensiviert.
    Noch sind Handwerker auf der Baustelle in Oberstdorf am Werk, aber zeitgleich wird bereits die Suche nach Mitarbeitern für die neue Therme intensiviert. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Die Zeiten ohne Hallenbad in Oberstdorf neigen sich dem Ende entgegen. Die Arbeiten an Becken und Saunen sind in der finalen Phase, Öffnungszeiten sowie Preise sind mittlerweile bekannt und Einheimische und Tourismus warten auf die Eröffnung im Dezember 2025. Was noch fehlt, sind die Menschen, die einen Betrieb erst möglich machen. Deshalb befinden sich die Verantwortlichen auf intensiver Suche nach Mitarbeitern.

