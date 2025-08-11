„Große Herausforderung“: Der neuen Therme Oberstdorf fehlen noch mehr als 50 Mitarbeiter

Die Zeiten ohne Hallenbad in Oberstdorf neigen sich dem Ende entgegen. Die Arbeiten an Becken und Saunen sind in der finalen Phase, Öffnungszeiten sowie Preise sind mittlerweile bekannt und Einheimische und Tourismus warten auf die Eröffnung im Dezember 2025. Was noch fehlt, sind die Menschen, die einen Betrieb erst möglich machen. Deshalb befinden sich die Verantwortlichen auf intensiver Suche nach Mitarbeitern.
Eröffnung im Dezember
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden