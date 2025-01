„Wo der Deifi umgeht“: Kabarettist beschwört in Fischen den Grusel der „Rauhnacht“

„Das traditionelle Kabarett ist zu einer erstarrten Gattung geworden, die unterhalb des Halses aufhört. Aber Körper, Gesang, Tanz – all das gehört für mich auch dazu.“ Stefan Leonhardsberger erfüllt im Kurhaus Fiskina in Fischen seine Mission mit Verve. Begeistert mit einer belebenden Melange aus darstellender Kunst in Spitzenklasse mit bissiger Textkunst im morbiden Charme österreichischer Ausdrucksweisen, blumigen Farben des Dialekts: „Rauhnacht“.