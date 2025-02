Katakomben-Gottesdienst unter dem Kalvarienberg: In Sonthofens Unterwelt kommt jeder zu Wort

Die Sonthofer Unterwelt ist eine besondere Adresse für eine spirituelle Feier: Dort treffen sich Christen zu einem Katakomben-Gottesdienst in der Tunnelanlage unter dem Kalvarienberg (Hindelanger Straße). Die Leitung haben die Diakone Johannes Herges und Gerhard Kahl von der katholischen Kirche. Was steckt dahinter?

„Das Miteinander ist wichtig.“ Gerhard Kahl, Diakon

Die frühen Christen mussten sich laut Kahl zum Gottesdienst im Geheimen treffen. Dies taten sie im antiken Rom in verwinkelten Höhlen, bei denen es sich vor allem um Grabanlagen handelte. An diese Tradition knüpfe man an, sagt Kahl. Das alte Tunnelsystem unter dem Kalvarienberg sei ein Ort, der „sowohl Sicherheit, Schutz und Gemeinschaft als auch Einsamkeit, Bedrückung und Angst zum Klingen“ bringe. Es sei ein besonderes Erlebnis, an diesem Ort gemeinsam zu schweigen, einander zuzuhören, zu beten und zu singen.

„Es ist ein Ort der Kargheit, ein Anders-Ort, ein Ort wie Eintönigkeit oder Wüste, ein Ort für Einfachheit und Klarheit“, formuliert es Kahl. Und damit das Gegenteil von Völlerei, Luxus, Ausschweifung und Ablenkung. In der christlichen Tradition gebe es immer wieder Menschen, die sich aus dem Trubel und geschäftigen Alltag verabschieden und in die Einsamkeit zurückziehen - wie Mönche, Nonnen, Einsiedlerinnen und Eremiten.

Ein Gottesdienst mit Begrüßungsrunde und Abschied - jeder kommt zu Wort

Die Form des Katakomben-Gottesdienstes ist laut Kahl angelehnt an spirituelle Feiern im Freien, die im Sommer unter den Bäumen auf dem Kalvarienberg stattfinden: „Wir wollen Suchende und Fragende ansprechen und suchen Orte auf, die nicht kirchlich konnotiert sind.“ Man wolle Menschen jeglichen Alters und religiösen Interesses ansprechen. Mit dabei sind zwei Geistliche ohne liturgische Kleidung.

Der konkrete Ablauf? Im Unterschied zu anderen Gottesdiensten gebe es eine Begrüßungsrunde und man verabschiede sich auch, sagt der Diakon. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen im Kreis, beginnen mit Körperwahrnehmung und überlegen, für welche drei Dinge sie im Blick auf die zurückliegende Woche dankbar sind.

Dann gibt es einen spirituellen Satz, zu dem sich jeder und jede äußern kann. Es gibt Raum für freies Gebet und Anliegen; jeder könne sich mindestens zweimal zu Wort melden. Kahl: „Das Miteinander ist wichtig.“ Weiter gibt es ein „Vater unser“, ein Segensgebet und ein zeitgenössisches deutschsprachiges Lied, das den spirituellen Satz nochmals beleuchtet und weiterführt.

Wegen der beschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung nötig

Der nächste Katakomben-Gottesdienst ist am Samstag, 29. März, von 17 bis 18 Uhr geplant. Wegen der beschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung über www.sonthofen-katholisch.de erforderlich. Dort gibt es auch Infos zu Ablauf und Thema.