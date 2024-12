Souverän und voller Elan: Das junge Hilaris-Bläserquintett begeistert in Fischen

Man durfte es als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk nehmen, was das Hilaris-Bläserquintett in der vollbesetzten evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“ in Fischen präsentierte: eine gute Stunde Kammermusik vom Feinsten. Die fünf Studierenden der Würzburger Musikhochschule (Ida Reimer, Flöte, Kai-Wen Chuang, Oboe, Jonas Kalin, Klarinette, Marit Burkhardt, Horn, Emma Wiese, Fagott) spielen in dieser Formation erst im zweiten Jahr zusammen, und doch strahlten alle ihre Darbietungen ausgewogene Klangbalance, kultivierte Dynamik sowie schwungvollen Elan bei souveräner Intonation und Technik aus. Das zeigte sich bereits bei der einleitenden Zauberflöten-Ouvertüre und bestätigte sich in allen vier Sätzen von Franz Danzis Bläserquintett in g-Moll.

