Mitreißende Freude: "Soulful Voices" singen in Immenstadt Auszüge aus zwei Oratorien

„Stille“ muss die „Heilige Nacht“ nicht sein, um festliche Weihnachtsfreude zu verströmen: Das berühmte Lied wirkt nicht weniger anrührend, wenn es afro-amerikanischen Schwung bekommt, zum Mit-Wippen, zum Mit-Klatschen anstiftet. Ganz im Sinne von Michael Hanel und seinen „Soulful Voices“, die mit einem Zusammenschnitt der Oratorien „Hope!“ und „Joy!“ das katholische Pfarrheim St. Nikolaus in Immenstadt in die expressive Fröhlichkeit der schwarzen Christgläubigen hüllen. Den Swing und die Kraft deren „Interpretation“ vom ersten Takt an mit Verve für Chorgesang, für Gospelmusik, in mitreißender Ausstrahlung übertragen.

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oratorium Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Hanel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis