Klausen stürmen Hotel in Oberstdorf und erschrecken die Gäste

Am Freitag gegen 21.15 Uhr haben vier Klausen ein Hotel in einem Oberstdorfer Ortsteil gestürmt. Wie die Polizei mitteilt, waren sie nicht Teil des gleichzeitig stattfindenden Klausentreibens in Oberstdorf und zogen unabhängig von der Veranstaltung durch die Gegend.

In dem Hotel erschreckten sie die Gäste und schlugen auf Fahrzeuge ein. Anschließend flüchteten sie. Die Mitarbeiter des Hotels verständigten die Polizei. Die Beamten trafen die vier jungen Männer wenig später in der Nähe des Hotels an.

Klausen verschrecken Hotelgäste in Oberstdorf

Einer der Klausen weigerte sich seine Personalien anzugeben. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Polizei stellte die Ruten der Männer sicher. Ob sie möglicherweise auch einen Sachschaden verursacht haben, müssen die Beamten noch abklären.

Das parallel dazu stattfindende Klausentreiben mit rund 100 Klausen in Oberstdorf verlief laut Polizei hingegen ruhig und ohne Störungen.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.