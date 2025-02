Wo das „Girl from Ipanema“ tanzt: Spitzige Jazz-Standards mit der Ben-Beucker-Band in der Sonthofen

Ein volles Haus bescherten diese vier Jazzer der Sonthofer Kultur-Werkstatt – mit der halben Ben-Beucker-Band plus zwei Ersatz-Spielern. Ein Ski-Unfall und ein plötzliches „Kann nicht“ stecken dahinter. Sodass jetzt am Kontrabass die versierte Kleinwalsertaler Musiklehrerin Koletta Fritz werkelt, und am Drumset Sonthofens „Lokalmatador aus der Frühlingsstraße“ brilliert, Schlagzeuglehrer Markus Wohner. Ben Beucker glänzt natürlich als Leader am Tenorsaxofon, neben seinem Gitarristen Robert Schilhansl.

