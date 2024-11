Spannendes vom Sehnsuchtsort: Krimiautor Michael Kobr liest in Sonthofen

„Zum Glück darf ich hier noch lesen“ freut sich Michael Kobr, hat doch sein Roman-Kommissar Kluftinger die Fußgängerzone von Sonthofen als „nicht so schön“ bezeichnet. Der Bestsellerautor schmeichelt verschmitzt seinen Gästen bei „Sonthofen liest“ mit schönen Erinnerungen und Verwandtschaft in der Alpenstadt. Neben dem weit über das Allgäu hinaus bekannt gewordenen Protagonisten hat Michael Kobr neues Schreib-Glück auf der dänischen Insel Bornholm gefunden, wo er Lennart Ipsen skurrile Morde aufklären lässt. „Es hat’s mal braucht, was ganz anderes zu machen“, bekundet der gebürtige Kemptener, mittlerweile im Unterallgäu „schwäbisierte“ Schriftsteller in der Stadtbibliothek. Dort genießen Lesefreunde und Kobr-Fans Kostpröbchen der beiden ersten Ausgaben der Reihe „Bornholm-Krimi“.

