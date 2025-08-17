Icon Menü
Kohlenmonoxid: Pelletslieferung in Sonthofen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr in Hinang

Kohlenmonoxid-Vergiftung

Unsichtbare Gefahr im Pelletlager: Das können wir aus dem Großeinsatz in Sonthofen lernen

Eine 56-Jährige erleidet nach einer Pelletlieferung am Freitag eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. So einfach schützen Sie sich vor dem tödlichen Gas.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Zu einem großen Einsatz für die Feuerwehr kam es in Sonthofen-Hinang. Nach einer Pelletlieferung wurde bei einer Frau eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung festgestellt.
    Zu einem großen Einsatz für die Feuerwehr kam es in Sonthofen-Hinang. Nach einer Pelletlieferung wurde bei einer Frau eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung festgestellt. Foto: Ulrich Weigel (Symbolbild)

    Eine Pelletlieferung an vier Häuser in Sonthofen-Hinang verursachte laut Polizei einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach der Lieferung wurde bei einer 56-Jährigen eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung festgestellt, nachdem sie sich in den Keller des Hauses begeben hatte. Die Frau suchte darauf laut Polizei am Freitag selbstständig ein Krankenhaus auf, konnte dieses aber zum Glück nach wenigen Stunden wieder verlassen.

