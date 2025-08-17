Unsichtbare Gefahr im Pelletlager: Das können wir aus dem Großeinsatz in Sonthofen lernen

Eine Pelletlieferung an vier Häuser in Sonthofen-Hinang verursachte laut Polizei einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach der Lieferung wurde bei einer 56-Jährigen eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung festgestellt, nachdem sie sich in den Keller des Hauses begeben hatte. Die Frau suchte darauf laut Polizei am Freitag selbstständig ein Krankenhaus auf, konnte dieses aber zum Glück nach wenigen Stunden wieder verlassen.
Kohlenmonoxid-Vergiftung
