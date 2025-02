Kollision am Fellhorn: Skifahrerin mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Nach Informationen unserer Redaktion kollidierte auf einer Piste am Fellhorn eine Frau mit einem Skifahrer. Laut einem Sprecher der Bergwacht war die etwa 60 Jahre alte Skifahrerin nur noch bedingt ansprechbar. Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Einsatz am Fellhorn: Skifahrerin muss ins Krankenhaus geflogen werden

Die Crew des Helikopters „Gallus 1“ flog die Verletzte in eine Klinik im Oberallgäu. Die Kollision ereignete sich unweit der Oberen Alpe Bierenwang. Der Anflug des Hubschraubers wurde von vielen Schaulustigen bemerkt, die den Einsatz mit Handys filmten und Fotos schossen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es sonnig mit guten Bedingungen auf der Skipiste.

Der Skiunfall am Sonntag war nicht die einzige Kollision am Fellhorn an diesem Wochenende. Bereits am Samstag war ein 67-Jähriger auf der Piste mit einer 27-Jährigen zusammengestoßen. Die Skifahrerin war kurz vor der Zweiländerbahntalstation aufgrund eines Fahrfehlers auf die Spur des Mannes geraten. Der Skifahrer stürzte und blieb dann kurzzeitig ohne Bewusstsein liegen.

