Wie viele Stimmen habe ich? Wo kann ich wählen? Wichtigste Infos zur Wahl im Kleinwalsertal

Wahlberechtigte:

In allen 96 Vorarlberger Gemeinden finden am Sonntag Wahlen statt. Wahlberechtigt sind insgesamt 307.890 Bürger. Das sind rund 36.000 mehr als bei der Landtagswahl 2024. Grund: Bei den Gemeindewahlen dürfen alle Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in einer Vorarlberger Gemeinde wählen. Im Kleinwalsertal gibt es 4164 Wahlberechtigte, davon sind 2008 EU-Bürger.