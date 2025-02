175 Kandidaten treten bei Kommunalwahl im Kleinwalsertal an

Die

Offene Bürgerliste

schickt

Gerd Hammerer

ins Rennen. Der 51-Jährige ist in der Politik bislang ein unbeschriebenes Blatt. Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten wir Zukunft“ will die OBL das Kleinwalsertal nachhaltig weiterentwickeln. „Wir alle leben und arbeiten gerne hier im Kleinwalsertal und das soll auch für uns und unsere Kinder so bleiben!“, heißt es auf der Homepage. Ziele der OBL: Angebot der Kinderbetreuung ausbauen, das Sicherheitszentrum am Standort in Bödmen umsetzen und um die ärztliche Versorgung zu verbessern, den neuen Standort „Stern“ rasch und ernsthaft vorantreiben. Außerdem soll ein Betrag von 400.000 Euro jährlich in die touristische Infrastruktur investiert werden und die Schüler sollen schnellstmöglich raus aus den Containern.