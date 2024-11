Gerd Hammerer will Bürgermeister im Kleinwalsertal werden.

Gerd Hammerer will im Kleinwalsertal die Nachfolge von Bürgermeister Andi Haid antreten, der dort bei den Kommunalwahlen im März 2025 nicht mehr zur Wahl steht. Die „Offene Bürgerliste Kleinwalsertal“ hat ihn jetzt als Kandidaten benannt. Der 51-Jährige ist selbstständiger Unternehmer in der Walser Gastronomie, verheiratet und hat drei Kinder.

Laut Pressemitteilung arbeitete er viele Jahre in der Spitzengastronomie in Deutschland, Südtirol, der Schweiz sowie im Bregenzerwald und Wien. Vor rund 20 Jahren kehrte Hammerer ins Kleinwalsertal zurück und erkochte als Küchenchef zwei Hauben. Vor vier Jahren gründete der gebürtige Hirschegger mit seiner Frau Liane das Gourmet-Take-Away „Gerd am Herd“ im Zentrum von Riezlern.

Kommunalwahl Kleinwalsertal: Gerd Hammerer kandidiert

Bürgermeister Andi Haid nennt Hammerer „einen integren, belastbaren und zielstrebigen Nachfolger“. Gerd Hammerer ist bislang politisch in der Gemeinde Mittelberg noch nicht in Erscheinung getreten. Er sagt: „Ich habe die Entwicklungen im Tal immer mit großem Interesse verfolgt, aber durch meinen arbeitsintensiven Beruf war es zeitlich schwierig, mich einzubringen.“ Das soll nun anders werden. Die Geschicke der Gemeinde zu lenken und die gesamte Verantwortung zu übernehmen, sei für ihn nicht nur Arbeit, sondern ein großes persönliches Anliegen.