Parkgebühren im Oberallgäu Gratis Parken mit E-Kennzeichen - so geht es in Bayern. Was Immenstadt für Wanderer ändert

Auch in Immenstadt gilt die neue E-Auto-Regel. Aber die Stadt schafft auf Wander-, Bade- und Loipen-Parkplätzen eine beliebte Funktion ab. Für wen es teurer wird.