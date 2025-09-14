25 Kilometer Umleitung! In Kranzegg bleibt eine wichtige Straße bis Ende Oktober gesperrt

Autofahrer, die über Rettenberg und Kranzegg nach Vorderburg fahren wollen, müssen ab Montag, 15. September eine weite Umleitung in Kauf nehmen: die ausgeschilderte Strecke führt in einem weiten Bogen über Wertach und Oy-Mittelberg bis Petersthal und dann nach Vorderburg, einem Ortsteil der Gemeinde Rettenberg. In diesem Falle wäre das ein Umweg von mehr als 25 Kilometern.

