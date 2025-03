Verschuldung steigt drastisch an - Kreistag verabschiedet Haushalt 2025

Der Landkreis muss in den kommenden Jahren viel Geld in seine Schulen investieren. Auf der Prioritätenliste weit oben steht das Schulzentrum in Immenstadt. Sobald eine Machbarkeitsstudie vorliegt, wird der Kreistag entscheiden, ob die Knabenrealschule und das Gymnasium saniert oder neu gebaut werden.

Foto: Benjamin Liss