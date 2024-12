Lebensfreude und Melancholie: Ein Oberallgäuer Liedermacher gewährt persönliche Einblicke

In seinem Konzert „Und ich ging meinen Weg“ hat der Sulzberger Liedermacher Siegfried Lüer seinem Publikum in der Sonthofer Kultur-Werkstatt seinen abwechslungsreichen, musikalischen Lebensweg präsentiert, gespickt mit ein paar Ratschlägen - und unterstützt auf der Bühne von dem Musiker Tim Hecking. Passend zu den großen Themen Familie, Heimat und Freunde, die Siegfried Lüer in seinen Liedern verarbeitet, appellierte er beispielsweise an die Anwesenden, Freundschaften zu pflegen.

Lebensweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis