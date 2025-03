Der Monarch und das Glas Wasser: Oberstdorfer Kulturverein würdigt Leinwandlegende O. W. Fischer

Schon seit einigen Jahren birgt das Programm der Kulturgemeinde Oberstdorf in jeder Spielzeit einen Filmabend im Kurfilmtheater, der an einen bereits verstorbenen deutschsprachigen Filmstar erinnert. Zumeist just an dessen Geburtstag, egal ob rund oder halbrund und ebenfalls egal, an welchem Wochentag. Gezeigt wird dann jeweils ein Spielfilm aus vergangenen Tagen, in dem der oder die Erinnerungswürdige die Hauptrolle inne hat. So konnte man in den vergangenen Jahren schon einstmals bekannte Schauspielgrößen wie Heinrich George, Heli Finkenzeller, Hanns Lothar, Sepp Rist, Hardy Krüger, Gustaf Gründgens oder zuletzt den jüdischen Tenor und Filmschauspieler Joseph Schmidt auf der Leinwand des Kurfilmtheaters bewundern.

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kulturgemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kulturverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis