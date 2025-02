Gefangen in der Familienhölle: „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ als bewegendes Drama in Oberstdorf

„Niemand von uns kann etwas für das, was das Leben uns angetan hat. Das ist geschehen, bevor man es begreift ...“ Aber - ganz so einfach können es sich die vier in Hass-Liebe aneinander geketteten Mitglieder der amerikanischen Familie Tyrone nicht machen. Der Literaturnobelpreisträger Eugene O´Neill hat in seinem Drama „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ ein (selbsttherapeutisches?) Porträt seiner eigenen Familie gezeichnet. Jetzt war diese beklemmende Psycho-Analyse in gestrafft konzentrierter und grandios gespielter Inszenierung des Schlosspark-Theaters Berlin für das Abonnement Immenstadt der Kulturgemeinschaft Oberallgäu im Oberstdorf-Haus zu sehen.

